Was geschah am . . . 19. Mai 1845?

Der britische Forscher John Franklin läuft mit den Schiffen „Erebus“ und „Terror“ sowie einem Versorgungsschiff zu seiner letzten Expedition auf der Suche nach der Nordwestpassage aus. Nur das Versorgungsschiff wird von der Franklin-Expedition zurückkehren.

Markus Brauer /dpa 15.05.2025 - 11:08 Uhr

„Die nächste Post erhältst Du aus Hongkong, aus China.“ Mit diesen triumphalen Worten endet der letzte Brief des englischen Seeoffiziers und Polarforschers Sir John Franklin an seine Frau. Walfänger, denen die Franklin-Expedition vor Grönlands Südwestküste begegnet war, hatten die Post im Herbst 1845 in die Heimat gebracht.