Zum zweiten Mal in Folge leuchtete der Nachthimmel über Baden-Württemberg in bunten Farben – wo sie wieder zu sehen waren und welchen speziellen Foto-Trick es dabei gibt.
21.01.2026 - 08:35 Uhr
In der Nacht auf Dienstag, 21. Januar 2026, wurden in Baden-Württemberg und anderen Teilen Deutschlands erneut beeindruckende Polarlichter gesichtet. Bereits in der Nacht zuvor hatten die leuchtenden Himmelsphänomene für Aufsehen gesorgt, und nun wiederholte sich das farbenfrohe Spektakel zumindest an einigen Orten.