red/AFP 01.07.2025 - 15:32 Uhr

Die Grünen sehen in den von Polen angekündigten Grenzkontrollen zu Deutschland eine Reaktion auf den verschärften Kurs der Bundesregierung in der Migrationspolitik. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) habe mit seiner „Symbolpolitik“ an den Grenzen „nichts als Chaos“ und einen „Dominoeffekt“ in Europa ausgelöst, erklärte der stellvertretende grüne Fraktionsvorsitzende Konstantin von Notz am Dienstag. „Was wir nun erleben, ist die Konsequenz unabgestimmter nationaler Alleingänge.“