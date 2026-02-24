Die christdemokratische Eigenwerbung mit prominenten Rednern in der Landeshauptstadt, der Region Stuttgart und auch im Rems-Murr-Kreis geht in den Endspurt vor der Landtagswahl am Sonntag, 8. März. Eine weitere Offerte mit bundesweiter Prominenz soll nun die CDU-Fans wie andere Interessenten nach Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) locken.

Nach dem CDU-Bundesparteitag auf der Fildermesse in Echterdingen und dem politischen Aschermittwoch in der Alten Kelter Fellbach mit dem hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein erscheint an diesem Freitag in der Rems-Murr-Kreishauptstadt ein weiterer „Landesvater“ – er hat also jenen Job schon inne, den der CDU-Aspirant, Spitzenkandidat und Landesvorsitzende Manuel Hagel in Baden-Württemberg ergattern möchte.

Keine klassischen Reden

Zu Gast ist im Bürgerzentrum am Freitag, 27. Februar, der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst. Der 1,91 Meter große Wüst und der etwas kleinere Hagel – genauere Angaben sind im weltweiten Internet merkwürdigerweise nicht zu finden – wollen sich gemeinsam in einer besonderen Veranstaltung präsentieren.

„Bühne frei“ ist das Format überschrieben und setzt „auf ein bewusst anderes Gespräch: Statt klassischer Reden erwartet die Besucher ein moderierter Bühnentalk in lockerer, entspannter Atmosphäre“, wie es heißt. „Es wechseln sich vertiefende Passagen mit leichten Momenten ab.“

Politstars „unmittelbar erleben“

Der Landtagsabgeordnete, Staatssekretär und CDU-Rems-Murr-Kreisvorsitzende Siegfried Lorek betont: „Politik muss nah bei den Menschen sein und darf nicht nur aus Schlagzeilen oder kurzen Ausschnitten bestehen.“ Man könne den Ministerpräsidenten und den Ministerpräsidentenkandidaten „unmittelbar erleben“ und erkennen, „wie sie denken, was sie antreibt und welche Ziele sie verfolgen“.

Der Talk im Waiblinger Bürgerzentrum, An der Talaue 4, beginnt am 27. Februar um 19 Uhr, Einlass ist bereits ab 17.30 Uhr. Der Besuch der Veranstaltung ist nur mit vorheriger Anmeldung möglich – und zwar über die Homepage www.bühnefrei.com.