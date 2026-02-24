Polit-Talk in lockerer Atmosphäre CDU-Prominenz in Waiblingen: „Bühne frei“ für Wüst und Hagel
Die Rems-Murr-Christdemokraten haben für den Wahlkampfendspurt den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst an Land gezogen.
Die Rems-Murr-Christdemokraten haben für den Wahlkampfendspurt den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst an Land gezogen.
Die christdemokratische Eigenwerbung mit prominenten Rednern in der Landeshauptstadt, der Region Stuttgart und auch im Rems-Murr-Kreis geht in den Endspurt vor der Landtagswahl am Sonntag, 8. März. Eine weitere Offerte mit bundesweiter Prominenz soll nun die CDU-Fans wie andere Interessenten nach Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) locken.