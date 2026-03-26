Die Ampel war ein politisches Experiment - und scheiterte. Einer ihrer größten Verfechter erklärt, warum. Es geht auch um den Niedergang der FDP.
Berlin - Es ist ein dramatischer Abend im Kanzleramt. Am 6. November 2024 stellt der Kanzler seinem Verkehrsminister eine Frage: "Bleibst du?" Die Antwort des Ministers: "Ja." Der Kanzler ist Olaf Scholz (SPD), der Minister Volker Wissing. Kurz zuvor hat Scholz seinen Finanzminister Christian Lindner entlassen. Hintergrund ist ein erbitterter Streit über den Kurs in der Wirtschafts- und Haushaltspolitik. Die Ampel zerbricht. Aber Wissing bleibt in der Regierung - und tritt aus seiner Partei, der FDP, aus.