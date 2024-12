Eine Gruppe von Abgeordneten aus mehreren Fraktionen strebt eine Reform des Paragrafen 218 zu Schwangerschaftsabbrüchen an. Die Grünen-Fraktionschefin glaubt an den Beschluss des Gesetzes.

mmf/dpa 03.12.2024 - 13:21 Uhr

Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge sieht eine Chance, dass es für den Gesetzesvorstoß einer Abgeordnetengruppe zur Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen in den ersten drei Monaten eine Mehrheit geben könnte. Dröge sagte vor einer Fraktionssitzung in Berlin: „Mein Eindruck ist, dass es eine Mehrheit dafür geben könnte, in dieser Legislaturperiode das Gesetz im Deutschen Bundestag zu beschließen.“ Es gebe eine große parlamentarische Unterstützung für einen Gruppenantrag.