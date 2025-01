Was tun bei Diskriminierung oder sexueller Belästigung innerhalb von Parteien? Die Berliner Grünen wollen Beschwerden bei einer externen Meldestelle ermöglichen.

red/dpa/bb 02.01.2025 - 15:26 Uhr

Die Berliner Grünen wollen Betroffenen von sexuellen Übergriffen oder Diskriminierung in der Partei künftig ermöglichen, sich an eine externe Meldestelle zu wenden. „Unser Ziel ist es, dass sich alle Menschen in unserer Partei frei und sicher bewegen können und wohlfühlen“, teilten die Landesvorsitzenden Nina Stahr und Philmon Ghirmai auf dpa-Anfrage mit.