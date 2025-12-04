Eigentlich wollte der Kanzler direkt nach der Bundestagsabstimmung über das umstrittene Rentenpaket nach Oslo reisen. Daraus wird nichts. Es gibt jetzt einen anderen Plan.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) verschiebt seine für diesen Freitag geplante Reise nach Norwegen. Merz reise stattdessen zu einem Abendessen nach Belgien, um im privaten Rahmen mit dem belgischen Ministerpräsidenten Bart De Wever und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu sprechen, teilte ein Regierungssprecher in Berlin mit.