Bundesinnenminister Dobrindt hat verstärkte Kontrollen an den deutschen Landgrenzen angekündigt – für Kanzler Merz eine notwendige Übergangslösung zur Eindämmung von irregulärer Migration.

red/dpa 07.05.2025 - 20:54 Uhr

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat den verschärften migrationspolitischen Kurs Deutschlands mit mehr Zurückweisungen an den Grenzen verteidigt. Die Kontrollen an den Binnengrenzen könnten nur ein Übergang sein, sagte Merz dem Sender „Welt TV“. „Aber sie sind halt notwendig, solange wir eine so hohe irreguläre Migration in der Europäischen Union haben.“