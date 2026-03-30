Ein Vorstandsmitglied der neuen AfD-Nachwuchsorganisation Generation Deutschland musste schon zurücktreten. Eine junge AfD-Politikerin aus dem GD-Führungsgremium gerät auch unter Druck.
30.03.2026 - 14:05 Uhr
Nach Ordnungsmaßnahmen gegen den AfD-Nachwuchspolitiker Kevin Dorow ist ein weiteres Vorstandsmitglied der neu gegründeten AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland (GD) unter Druck geraten. Die niedersächsische GD-Vorständin Julia Gehrckens wurde vom AfD-Bundesvorstand um eine Stellungnahme gebeten, wie in Parteikreisen bestätigt wurde. „Bild“ hatte zuvor berichtet, in der AfD würde eine Strafe gegen sie geprüft.