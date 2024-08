Bei einem Treffen mit Landes- und Bundespolitikern bezweifeln IG-Metall und Betriebsrat, dass dem Traditionsunternehmen Recaro mit der geplanten Insolvenz in Eigenregie geholfen ist.

Peter Stolterfoht 05.08.2024 - 16:45 Uhr

Der Insolvenzantrag des Autositzherstellers Recaro ruft nun auch die Politik auf den Plan. Am Montag trafen sich Bundestags- und Landtagsabgeordnete mit Betriebsrat und Esslinger IG-Metall-Vertretern bei der Recaro Automotive GmbH in Kirchheim zu Beratungen. Dabei äußerten die Gewerkschafter große Zweifel daran, dass die geplante Insolvenz in Eigenregie eine tragfähige Lösung für das Traditionsunternehmen mit seinen 215 Beschäftigten darstellt.