Mit Ideen für eine „gerechtere“ Erbschaftssteuer macht die SPD Schlagzeilen. Von der Union kommt Ablehnung. Doch die Sozialdemokraten lassen das nicht gelten.
14.01.2026 - 13:25 Uhr
Ungeachtet breiter Ablehnung von Union und Wirtschaft beharrt die SPD auf ihren Vorstellungen für eine Reform der Erbschaftssteuer. SPD-Fraktionsvize Wiebke Esdar warf Kritikerinnen und Kritikern in Berlin eine falsche Darstellung der Situation vor und warb erneut für das am Vortag vorgestellte Konzept. Dieses würde die Steuern für die allermeisten Erbfälle senken, sagte Esdar der Deutschen Presse-Agentur.