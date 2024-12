Trump will Übernahme von US Steel durch Nippon „blockieren“

Die geplante Übernahme des US-Stahlkonzerns US Steel durch den japanischen Konkurrenten Nippon Steel will der künftige US-Präsident Donald Trump verhindern.

mmf/afp 03.12.2024 - 09:45 Uhr

Der künftige US-Präsident Donald Trump will die geplante Übername des US-Stahlkonzerns US Steel durch den japanischen Konkurrenten Nippon Steel verhindern. „Ich bin absolut dagegen, dass die einst große und mächtige US Steel von einem ausländischen Unternehmen, in diesem Fall Nippon Steel aus Japan, aufgekauft wird“, schrieb Trump am Montag auf seiner Plattform Truth Social. „Als Präsident werde ich dieses Geschäft verhindern.“ Seine Regierung werde durch die US-Stahlindustrie „durch eine Reihe von Steueranreizen und Zöllen wieder stark und großartig machen“.