Mit einem Kuss auf die Hand zollen Kinder in der Türkei Älteren oft Respekt. Ein kleiner Junge trifft Erdogan und denkt nicht an die Geste. Erdogans Reaktion sorgt teils für Empörung.

Ein Video, auf dem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bei einer Eröffnungsfeier einem Kind einen Klaps auf die Wange gibt, hat für Aufregung gesorgt und wurde vielfach auf Online-Plattformen weiterverbreitet. Bei der Veranstaltung von Samstag ging es um die Schlüsselübergabe von neu gebauten Häusern an Bürgerinnen und Bürger.

Auf dem Video ist zu sehen, wie ein kleiner Junge auf der Bühne auf Erdogan zugelaufen kommt. Der Junge küsst Erdogan aber nicht die Hand und führt diese dann an die Stirn, wie es in der Türkei üblich ist, um Älteren Respekt zu zollen, sondern schaut ihn an. Erdogan gibt ihm daraufhin einen Klaps auf die Wange. Erst dann führt das Kind die geforderte Geste aus und bekommt daraufhin Geld von Erdogan geschenkt.

In der Türkei wird ein Klaps unter anderem von älteren Menschen meist als großväterliche Maßregelung ausgeführt. Bei Nutzern in den sozialen Medien sorgte die Aktion für widersprüchliche Reaktionen. Während einige Erdogan verteidigten und schrieben, er habe nur Spaß gemacht, schrieb ein anderer: „Du wirst Dich vor Gott verantworten, Erdogan.“ Die Zeitung „Birgün“ sprach von einer skandalösen Aktion.

Die Eltern des Kindes scheinen sich nicht an der Szene gestört zu haben. Wenig später sind sie lächelnd auf einem Gruppenfoto mit Erdogan bei der Schlüsselübergabe zu sehen.