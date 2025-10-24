Der Bundesaußenminister wollte Anfang der Woche China besuchen. Weil Peking bisher nur ein Gespräch mit seinem chinesischen Amtskollegen bestätigt, startet der Besuch vorerst nicht.
24.10.2025 - 12:40 Uhr
Außenminister Johann Wadephul (CDU) verschiebt kurzfristig eine eigentlich für Montag und Dienstag geplante China-Reise. Peking habe außer einem Treffen des Ministers mit seinem Kollegen Wang Yi keine hinreichenden weiteren Termine bestätigt, begründete die Sprecherin des Auswärtigen Amts in Berlin die Verschiebung.