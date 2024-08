Die Wahlen in Sachsen und Thüringen rücken näher. Kaum gegründet, könnte das Bündnis Sahra Wagenknecht theoretisch schon an die Macht kommen. Doch Wagenknecht treibt den Preis dafür extrem hoch.

mmf/dpa 22.08.2024 - 12:45 Uhr

BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht will Medienberichten zufolge auf mögliche Koalitionsverhandlungen nach den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen persönlich Einfluss nehmen. Sie werde nach den Wahlen mit am Tisch sitzen, kündigte Wagenknecht demnach im Gespräch mit dem „Spiegel“ während ihrer laufenden Wahlkampftour an. „Wenn in Sachsen und Thüringen verhandelt wird, werden wir diese Gespräche in enger Abstimmung mit unseren Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten führen, und natürlich werde ich mich auch persönlich einbringen“, sagte die BSW-Gründerin.