Politiker auf Reise Chinas politisches Comeback
Westliche Länder schauen wieder nach Osten. Gut so, meint Christian Gottschalk. Das Verhältnis zu China darf dabei aber nicht nur zwischen Extremen schwanken.
Es ist der Fall von einem Extrem ins andere. Ziemlich genau zehn Jahre ist es her, da hat das britische Königshaus nahezu alles aufgefahren, um dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und seiner Frau Peng Liyuan zu gefallen. Die Queen und ihr Mann Prinz Philipp, der damalige Prinz Charles, Prinz William und seine Frau Kate – alle waren sie angetreten, um Premier David Cameron zu unterstützen im Werben um chinesische Investitionen und eine vertiefte sino-britische Zusammenarbeit. Kein anderes Land in Europa habe sich dermaßen verbeugt, schimpften Kritiker, die es schon damals gab.
