Politiker auf Reise Chinas politisches Comeback

Großbritanniens Premier Keir Starmer vor der Verbotenen Stadt in Peking. Foto: AFP

Westliche Länder schauen wieder nach Osten. Gut so, meint Christian Gottschalk. Das Verhältnis zu China darf dabei aber nicht nur zwischen Extremen schwanken.

Politik/ Baden-Württemberg: Christian Gottschalk (cgo)

Es ist der Fall von einem Extrem ins andere. Ziemlich genau zehn Jahre ist es her, da hat das britische Königshaus nahezu alles aufgefahren, um dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und seiner Frau Peng Liyuan zu gefallen. Die Queen und ihr Mann Prinz Philipp, der damalige Prinz Charles, Prinz William und seine Frau Kate – alle waren sie angetreten, um Premier David Cameron zu unterstützen im Werben um chinesische Investitionen und eine vertiefte sino-britische Zusammenarbeit. Kein anderes Land in Europa habe sich dermaßen verbeugt, schimpften Kritiker, die es schon damals gab.

 

Jahrelange Eiszeit geht dem Ende entgegen

Mit dem Ende von Camerons Amtszeit kam der Temperatursturz ins Eisige. Mit kaum einem Land in Europa waren die Beziehungen von China zuletzt so frostig wie mit Großbritannien. Acht Jahre lang ließ sich kein Bewohner von Downing Street 10 mehr in Peking blicken. London war extrem, aber kein Einzelfall. Die westliche Welt hatte Beziehungsprobleme mit dem Reich der Mitte. Im Vordergrund der Betrachtung standen nicht mehr die Chancen, sondern die Risiken der Zusammenarbeit. Jetzt bahnt sich erneut eine Wende an.

Die Queen hält 2015 eine Rede zu Ehren von Xi Jinping. Foto: AP

Keir Starmer ist in den Flieger gen Osten gestiegen. Der britische Premier ist nicht der erste Hochkaräter, der China wieder entdeckt. Die Regierungschefs von Irland und Finnland waren im Januar ebenfalls in Peking, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bereits im Dezember, Kanzler Merz will im Februar kommen. Und auch Kanada, dessen Premiers ebenso lange den Weg nach China gemieden hatten wie die britischen Kollegen, hat mit Mark Carney eine Wende eingeleitet. Umfangreiche Wirtschaftsabkommen und visafreies Reisen für Touristen sollen nur die ersten Schritte sein.

China hat sich nicht geändert

Dabei haben sich die meisten Gründe, die den Westen in den vergangenen Jahren zur Zurückhaltung bewogen hatten, nicht verändert. Xi Jinping ist nach innen repressiv, nach außen expansiv und die Klagen über unfaire Wettbewerbsbedingungen nehmen eher zu als ab. Allerdings sitzt auf der anderen Seite der Welt nun ein Herrscher, dem ebenso wenig zu trauen ist. Donald Trump fordert Staatsgebiete und Zölle nach Belieben, lässt einen Präsidenten entführen und bringt Schiffe unter fremder Flagge auf. Dass sich ehemalige Freunde unwohl fühlen in dieser Gesellschaft, liegt auf der Hand. Dass sie ihre Fühler wieder in andere Gegenden ausstrecken, ist folgerichtig.

Auf China zu verzichten ist trotz aller Probleme, die es mit Peking und dem dortigen Machthaber gibt, keine Alternative. Es gilt jedoch das richtige Maß zu wahren. China denkt in den gleichen Kategorien wie Donald Trump: China First. Peking sagt das nur nicht so laut und tölpelhaft wie der US-Präsident. Die große Kunst wird für Deutschland, Europa sowie weitere beachtliche Teile der Welt also darin bestehen, mit China zusammenzuarbeiten, ohne sich ausnehmen zu lassen, Nutzen und Schaden von jedem einzelnen Schritt genau abzuwägen.

Die Autoindustrie ist nicht mehr Thema Nummer eins

Weitsicht ist dafür hilfreich. In Deutschland, vor allem im Südwesten, ist die Diskussion über allgemeine wirtschaftliche Schwierigkeiten eng mit der Zukunft der Autoindustrie verwoben. Aus chinesischer Sicht sind klassische Autobauer schon lange nicht mehr der wichtigste Punkt, Peking sieht sich da langfristig auf der Überholspur. Die Zukunft liegt in der Künstlichen Intelligenz. China ist dabei in vielen Bereichen führend – und wirbt zunehmend um Zusammenarbeit. Deutsche Forschung, deutsche Ingenieurskunst und viele Hidden Champions hat Peking hierzulande ausgemacht, die von chinesischer KI profitieren könnten. Das kann auch durchaus der Fall sein. Man muss neben den Chancen nur eben rechtzeitig auch die Risiken im Auge behalten.

