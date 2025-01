Politiker in Deutschland

Die Grünen Ricarda Lang und Robert Habeck sind Protagonisten eines neuen Politikstils: Wichtiger als das politische Vermögen oder Unvermögen des Politiker ist seine Persönlichkeit, kommentiert Ursula Weidenfeld.

Ursula Weidenfeld 27.01.2025 - 12:51 Uhr

Es gibt kaum jemanden in Berlin, der neuerdings so viel Wertschätzung bekommt wie Ricarda Lang. Das Lob von Parlamentskollegen, Parteifreundinnen und Politikbeobachterinnen ist einhellig. Es gilt nicht der politischen Arbeit der zurückgetretenen grünen Parteivorsitzenden, es gilt ihrer Person. Der Umgang mit Lang zeigt, wie sehr sich das Politikverständnis in den vergangenen Jahren gewandelt hat. Erfolg ist, wenn man als Mensch gut ankommt. Die Bilanz – das Erreichte, das Gelungene, das Gescheiterte – treten dahinter zurück.