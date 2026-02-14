 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. SPD-Frau: „Ich habe mich bei Ritter Sport als Testesserin beworben“

Politiker verraten Persönliches SPD-Frau: „Ich habe mich bei Ritter Sport als Testesserin beworben“

Politiker verraten Persönliches: SPD-Frau: „Ich habe mich bei Ritter Sport als Testesserin beworben“
1
Im Uhrzeigersinn: Faisal Osman (Die Linke), Teresa Schreiber (CDU), Katrin Steinhülb-Joos (SPD) und Cem Özdemir (Grüne) sind vier der 24 Kandidierenden in Stuttgart. Foto: privat, Pressefoto, dpa/Frank Molter

Die Stuttgarter Landtagswahlkandidatinnen und -kandidaten teilen Persönliches mit, das (fast) niemand weiß.

Klima und Nachhaltigkeit: Julia Bosch (jub)

Wir kennen die Gesichter, die Slogans von den Plakaten, vielleicht das ein oder andere Wahlprogramm. Aber was das für Menschen sind, die in Stuttgart für die Landtagswahl am 8. März antreten, wissen wir in den allermeisten Fällen nicht. Darum haben wir die 24 Kandidatinnen und Kandidaten der sechs größten Parteien gefragt, was über sie (fast) niemand weiß. Dabei mussten sie sich beschränken auf 150 Zeichen.

 

Manche haben verraten, was ihr liebstes Getränk oder ihre erste eigene Platte war. Andere haben erzählt, welche Krankheit sie als Kind hatten oder warum sie mit Anfang 20 mit einem Kampfjet unterwegs waren. Manche wurden etwas philosophischer. Hier die Antworten der Kandidatinnen und Kandidaten von Grünen, CDU, SPD, FDP, AfD und Linke aus den vier Stuttgarter Wahlkreisen.

Stuttgart I:

Muhterem Aras (Grüne): Ich durfte erst mit 28 Jahren wählen. Auch deshalb liebe und verteidige ich unsere Demokratie.

Teresa Schreiber (CDU): Zu Hause bin ich immer für die handgeschabten Spätzle nach dem Rezept meiner Großmutter zuständig. Spätzle mit Soße bedeuten für mich Heimat.

Hanna Binder (SPD): Ich brauche Sport und Bewegung, um glücklich zu sein. Eine Woche ohne Sport macht mich unausstehlich – sagt meine Familie.

Claudia Schober (FDP): Ich habe mit 21 einen Flug in einem Kampfjet gewonnen – Tiefflug mit 800 km/h über dem Schwarzen Meer. Unvergesslich.

Mersedeh Ghazaei (Die Linke): Ich kann fließend und akzentfrei sowohl American und British English sprechen.

(Anmerkung der Redaktion: Der AfD-Kandidat Arthur Hammerschmidt hat sich nicht geäußert.)

Stuttgart II:

Cem Özdemir (Grüne): Meine erste eigene LP war „Watch“ von Manfred Mann‘s Earth Band. Ich habe sie in Stuttgart im legendären Plattenladen Lerche gekauft.

Klaus Nopper (CDU): Dass ich mich nicht so leicht in irgendeine Schublade oder Schablone einordnen lasse.

Sara Dahme (SPD): Dass ich schneller ins Machen komme, wenn etwas unperfekt ist. Stillstand macht mich nervöser als Fehler es tun.

Friedrich Haag (FDP): Ich kann einem Zwiebelrostbraten nicht widerstehen – und Cola Zero geht immer.

Faisal Osman (Die Linke): Ich bin Volkswirt, Afroschwabe und Rassismus-Veteran. Und ich weiß: Bei der Politik von Merz und Co. wird selbst der entspannteste Zeitgenosse zum Choleriker.

(Anmerkung der Redaktion: Der AfD-Kandidat Steffen Degler hat sich nicht geäußert.)

Seit Ende Januar hängen Wahlplakate in Stuttgart. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Stuttgart III:

Oliver Hildenbrand (Grüne): Ich halte mich regelmäßig in einem Geheimraum auf. Das ist ein abhörsicherer und besonders geschützter Raum im Landtag. Hier tagt das Parlamentarische Kontrollgremium für den Verfassungsschutz, dessen Vorsitzender ich bin.

Shajeevan „Saschi“ Thavakkumar (CDU): Ich bin der Erste in meiner Familie in der Politik. Meine Eltern haben sich mit harter Arbeit einen kleinen Betrieb aufgebaut – anpacken statt jammern prägt mich bis heute.

Laura Streitbürger (SPD): Im Jahr 2011 habe ich als Mitarbeiterin der FH Salzburg den Förderpreis der Stadt Salzburg für Wissenschaft und Forschung erhalten für unser EU Projekt, in dem es um nachhaltigen interkulturellen Kompetenzerwerb durch Auslandspraktika ging.

Gabriele Heise (FDP): Dass ich als Kind vor meiner Einschulung ein Jahr lang auf einer Förderschule war, weil ich nach einer Gehirnhautentzündung und langem Krankenhausaufenthalt sehr stark gestottert habe.

Utz Mörbe (Die Linke): Nach 20 Jahren in der Behindertenwerkstatt habe ich den Sprung geschafft und arbeite mittlerweile als kommunaler Behindertenbeauftragter im Landkreis Böblingen und damit auf dem so genannten ersten Arbeitsmarkt.

(Anmerkung der Redaktion: Der AfD-Kandidat Andreas Mürter hat sich nicht geäußert.)

Unsere Empfehlung für Sie

Landtagswahl Baden-Württemberg: So sehen die Wahlprogramme als KI-Bilder aus

Landtagswahl Baden-Württemberg So sehen die Wahlprogramme als KI-Bilder aus

KI-Forscher haben mithilfe von ChatGPT die Programme für die Landtagswahl visualisiert. Die Ergebnisse sind nun in der VHS Stuttgart zu sehen. Was ist aus ihnen zu lesen?

Stuttgart IV:

Petra Olschowski (Grüne): Dass ich als Redakteurin im Sportressort der Stuttgarter Zeitung gestartet habe. Leider reicht’s beim eigenen Training oft nur für 15 Minuten Hula Hoop.

Markus Reiners (CDU): Meine Frau Nicole habe ich 1993 auf dem Felsenfest in Untertürkheim kennengelernt. Unsere Ehe ist wie meine Politik zuverlässig und „felsenfest“.

Katrin Steinhülb-Joos (SPD): Als Schülerin habe ich mich bei Ritter Sport als Testesserin beworben. Den Job habe ich leider nicht bekommen, die Schokoladenliebe ist aber bis heute geblieben.

Juliane Becker (FDP): Ich kann schwer weghören, wenn jemand Unsinn erzählt – selbst privat. Manchmal nervt das sogar meine Freunde.

Christian Köhler (AfD): Ich lebe nicht nur in Cannstatt, ich bin auch in Cannstatt geboren. Ich habe einen Teil meiner Kindheit bei Oma und Opa in Ost am Gaskessel in der Hausmannstraße verbracht. Außerdem liebe ich die Architektur der Moderne bis in die 1970er-Jahre.

Luna Monteiro Bailey (Die Linke): Ich bringe meine Erfahrungen aus der Intensivpflege direkt in die Politik und bin dabei menschlich, klar, solidarisch und immer intersektional.

Weitere Themen

Politiker verraten Persönliches: SPD-Frau: „Ich habe mich bei Ritter Sport als Testesserin beworben“

Politiker verraten Persönliches SPD-Frau: „Ich habe mich bei Ritter Sport als Testesserin beworben“

Die Stuttgarter Landtagswahlkandidatinnen und -kandidaten teilen Persönliches mit, das (fast) niemand weiß.
Von Julia Bosch
Treffpunkt in Stuttgart: Dürnitz – das Wohnzimmer der Stadt

Treffpunkt in Stuttgart Dürnitz – das Wohnzimmer der Stadt

An der Dürnitz im Alten Schloss führt kein Weg vorbei – wenn man in der City nach einem Treffpunkt sucht. Begegnungsräume, wie diesen, braucht es mehr. Ein Kommentar von Jan Sellner.
Von Jan Sellner
Kleinkind muss ausreisen: Stadt Stuttgart bleibt hart – Mutter:„Meine Welt ist zusammengebrochen“

Kleinkind muss ausreisen Stadt Stuttgart bleibt hart – Mutter:„Meine Welt ist zusammengebrochen“

Malala Ravalolna kommt nach Stuttgart zur Ausbildung in der Pflege. Ihr Sohn war in Frankreich zur Welt gekommen. Die Stadt will das Kleinkind nun abschieben. Wie soll das gehen?
Von Hilke Lorenz
Kontrolle in Bad Cannstatt: Die Polizei weiß, wo Autofahrer verboten wenden – das sind die Hotspots

Kontrolle in Bad Cannstatt Die Polizei weiß, wo Autofahrer verboten wenden – das sind die Hotspots

Das regelwidrige Wenden ist innerorts eine der Hauptunfallursachen. Deswegen überwacht die Polizei den Verkehr an bekannten Gefahrenstellen. Wo war sie dieses Mal?
Von Christine Bilger
Fasching in Stuttgart: Strecke, Ablauf, Sicherheit – Alle Infos zum Umzug durch die Innenstadt

Fasching in Stuttgart Strecke, Ablauf, Sicherheit – Alle Infos zum Umzug durch die Innenstadt

Er gehört seit 129 Jahren zum Programm der Stuttgarter Feierlichkeiten in der Faschingszeit. Beim Umzug ziehen 63 Gruppen durch die Innenstadt. Tschä-Hoi!
Von Frank Rothfuß
Architektur-Ideen für Stuttgart: Tanzen statt abreißen – Studierende haben erstaunliche Ideen für Kirche

Architektur-Ideen für Stuttgart Tanzen statt abreißen – Studierende haben erstaunliche Ideen für Kirche

Was tun mit aufgegebenen Kirchen? Keinesfalls abreißen! Stuttgarter Studierende des Faches Architektur haben interessante Pläne für die Kirche eines berühmten Baumeisters.
Von Nicole Golombek
Banden in der Region Stuttgart: Schüsse-Banden: Was bleibt von den Urteilen übrig?

Banden in der Region Stuttgart Schüsse-Banden: Was bleibt von den Urteilen übrig?

Nach fast drei Jahren lebt das Handgranaten-Attentat von Altbach wieder auf. Der Bundesgerichtshof war nicht mit allen Urteilen gegen beteiligte Gewalttäter einverstanden.
Von Wolf-Dieter Obst
„Heated Rivalry“: Fans von Hype-Serie mieten große Werbefläche in Stuttgart – was dahintersteckt

„Heated Rivalry“ Fans von Hype-Serie mieten große Werbefläche in Stuttgart – was dahintersteckt

Fans der Serie „Heated Rivalry“ feiern den Hauptdarsteller auf einer Werbefläche am Pragsattel. Es soll nicht die letzte Aktion sein, die in Stuttgart um die Serie geplant ist.
Von Sascha Maier
Bad Cannstatt: Polizei nimmt mutmaßlichen Schleuser fest

Bad Cannstatt Polizei nimmt mutmaßlichen Schleuser fest

Die Polizei kontrolliert am Donnerstag zwei Männer in Bad Cannstatt. Es ergeben sich Anhaltspunkte, dass einer von ihnen ein mutmaßlicher Schleuser ist. Die Polizei nimmt ihn fest.
Von Annika Mayer
Unfall in Stuttgart-West: Auto kollidiert mit Stadtbahn – Strecke auf zwei Linien unterbrochen

Unfall in Stuttgart-West Auto kollidiert mit Stadtbahn – Strecke auf zwei Linien unterbrochen

Am Freitagnachmittag kollidiert ein Auto beim Abbiegen mit einer Stadtbahn. Die Strecke zweier Linien ist zeitweise unterbrochen. Was Fahrgäste wissen müssen.
Von Annika Mayer
Weitere Artikel zu Stuttgart Landtagswahl Kandidaten Fakten Landtag
 
 