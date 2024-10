Stuttgarter Lange Nacht der Demokratie „Unsere demokratische Infrastruktur sichtbar machen“

Es ist eine Premiere und ein Experiment: Landesweit beteiligen sich 70 Einrichtungen in 50 Kommunen an der ersten Langen Nacht der Demokratie am 2. und 3. Oktober. Ein Schwerpunkt liegt in Stuttgart mit allein 70 Veranstaltungen.