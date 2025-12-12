Mitten im Grenzkonflikt mit Kambodscha löst Thailands König das Unterhaus des Parlaments auf. Binnen 60 Tagen sollen Neuwahlen stattfinden.
12.12.2025 - 00:50 Uhr
Bangkok - Politische Krise in Thailand: Während des laufenden Grenzkonflikts mit dem Nachbarn Kambodscha hat König Maha Vajiralongkorn die Auflösung des Repräsentantenhauses bekanntgegeben. Begründet wurde der Schritt mit "aktuellen nationalen Anforderungen, internationalen Beziehungen, wirtschaftlichen Herausforderungen, sozialer Stabilität sowie der Notwendigkeit, dem Land eine neue politische Richtung zu ermöglichen", wie es in einer Mitteilung des offiziellen Amtsblattes hieß.