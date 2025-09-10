 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Ludwigsburg

  6. Schmierereien kosten Stadt Ludwigsburg immer mehr Geld

Politische Parolen Schmierereien kosten Stadt Ludwigsburg immer mehr Geld

Politische Parolen: Schmierereien kosten Stadt Ludwigsburg immer mehr Geld
1
Diese Falschaussage fand sich bis zu ihrer Beseitigung am Arsenalplatz. Foto:  

In Ludwigsburg finden sich immer häufiger politisch motivierte Schmierereien. Gegen einen Vorwurf der linken Szene wehrt sich nun die Stadtverwaltung.

Ludwigsburg: Sabine Armbruster (sar)

Lange dauerte es nicht, bis das Pflaster des teuer umgestalteten Arsenalplatzes beschmiert war. In roter und schwarzer Farbe stand dort zu lesen: „4,8 Millionen für Beton, 0 für Soziales.“ Eine klare Kritik an Verwaltung und Gemeinderat – an den Ausgaben für den neuen Arsenalplatz und an den Einsparvorschlägen bei Sozialprojekten wie der Mobilen Jugendarbeit.

 

Zu welcher Gruppierung die Verursacher gehören, scheint klar: Die Schmiererei tauchte parallel zu einem Stadtrundgang mit Ludwigsburgs Oberbürgermeister Matthias Knecht auf – währenddessen die Aktivisten der linken Szene dem OB symbolisch einen Scheck über 4,8 Millionen Euro überreichten.

Hätten sie ihm jedoch einen Scheck über die tatsächlichen Sozialausgaben überreicht, wäre ein deutlich höherer Betrag darauf gestanden. Denn anstelle der proklamierten null Euro fließen in diesem Jahr voraussichtlich fast 86 Millionen Euro in Ludwigsburg in soziale Bereiche – von der Schulkindbetreuung über Integrationskurse bis hin zu Sport- und Gesundheitsförderung. Das sind rund fünf Millionen Euro mehr als im vergangenen Jahr.

Ausgaben im sozialen Bereich sind sogar gestiegen

Die Erste Bürgermeisterin Renate Schmetz betont: „Unsere Stadt investiert konsequent in soziale Leistungen, Bildung und Gesundheitsförderung. Besonders die gestiegenen Ausgaben im sozialen Bereich zeigen, wie wichtig uns Zusammenhalt und Chancengerechtigkeit für alle Menschen in Ludwigsburg sind. Und das trotz aller Einsparbedarfe.“

Bushaltestelle am Rathaus mit Hammer und Sichel. Foto: Sabine Armbruster

Doch die zunehmend aktive linke Szene will offenbar vor allem eines: politische Botschaften verbreiten. Zwar handelt es sich nicht bei allen Schmierereien um Falschaussagen, doch die Zahl solcher Sachbeschädigungen im Stadtgebiet nimmt zu. Immer wieder tauchen etwa Hammer-und-Sichel-Symbole an Bushaltestellen auf oder Parolen wie „Die BRD ist nicht mein Staat“ und „Alle Macht dem Proletariat“ an den Wänden der Touristinfo oder des Kunstvereins.

Auch von der Gegenseite des politischen Spektrums wird regelmäßig gesprüht – etwa Hakenkreuze oder „Sieg Heil!“-Schriftzüge an Wänden oder in Bänke geritzt.

Dreistellige Beträge für Entfernung der Schmierereien

Allein in den letzten Wochen gab es nach Angaben einer Stadtsprecherin mehr als zehn solcher Fälle – unter anderem am Marktplatz, am Rathausplatz, an der Filmakademie und am Kulturzentrum. Meist entfernt die Stadt die Parolen schnell, doch das belastet den ohnehin knappen Haushalt.

Nur die Entfernung der Arsenalplatz-Schmiererei kostete allein schon 1000 Euro. Geld, das möglicherweise tatsächlich in sozialen oder anderen Bereichen eingespart werden muss. Denn angesichts der derzeitigen Finanzlage bringen auch kleinere Beträge – im Vergleich zum Gesamthaushalt – eine spürbare Entlastung.

Unsere Empfehlung für Sie

Illegale Graffitis in Tübingen: Boris Palmers Kampf gegen die Sprayer

Illegale Graffitis in Tübingen Boris Palmers Kampf gegen die Sprayer

Der Tübinger OB Boris Palmer ist genervt von den illegalen Graffitis in seiner Stadt. Mit mehreren Maßnahmen sagt er den Sprayern den Kampf an. Wer Hinweise liefert, die zu einer Verurteilung führen, erhält eine hohe Belohnung.

Wenn es sich um extremistische Parolen und nicht „nur“ um mehr oder weniger schön gestaltete und meist nur Eingeweihten verständliche Graffiti handelt, sind solche Schmierereien ein Fall für Kriminalpolizei und Staatsschutz. Bei sonstigen Schmierereien werden von der Polizei lediglich Ermittlungen gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung geführt.

Die Chancen, die Verursacher zu erwischen, sind dabei jeweils gleich null – und natürlich entstehen bei der Strafverfolgung auch wieder Kosten.

Weitere Themen

Politische Parolen: Schmierereien kosten Stadt Ludwigsburg immer mehr Geld

Politische Parolen Schmierereien kosten Stadt Ludwigsburg immer mehr Geld

In Ludwigsburg finden sich immer häufiger politisch motivierte Schmierereien. Gegen einen Vorwurf der linken Szene wehrt sich nun die Stadtverwaltung.
Von Sabine Armbruster
Arbeiten in Vaihingen an der Enz: Franckstraße wieder frei – Baustelle wandert weiter

Arbeiten in Vaihingen an der Enz Franckstraße wieder frei – Baustelle wandert weiter

Die Bauarbeiten in der Franckstraße in Vaihingen an der Enz sind zum Ferienende abgeschlossen. Weiter geht es mit der Bushaltestelle an der Feuerwehr in der Neuen Bahnhofstraße.
Von Julia Amrhein
Baustelle in Ludwigsburg: Freie Fahrt auf der Schwieberdinger Straße – Sanierung wird früher fertig

Baustelle in Ludwigsburg Freie Fahrt auf der Schwieberdinger Straße – Sanierung wird früher fertig

Die Sanierung des letzten Abschnitts der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg kann gut zwei Monate früher beendet werden als geplant.
Von Julia Amrhein
„Stein trifft Wein“: Genussführung bei Hessigheim: Imposante Ausblicke und verblüffende Fakten

„Stein trifft Wein“ Genussführung bei Hessigheim: Imposante Ausblicke und verblüffende Fakten

Eine Kooperation des Schwäbischen Albvereins und unserer Zeitung: Bei einer exklusiven Wanderung und Weinprobe rund um Hessigheim (Kreis Ludwigsburg) gibt es viel zu entdecken.
Von Anne Rheingans
Kräuterpädagogik in Ludwigsburg: Wie ein selbst gebrühter Tee Achtsamkeit in der Kita Atlantis fördert

Kräuterpädagogik in Ludwigsburg Wie ein selbst gebrühter Tee Achtsamkeit in der Kita Atlantis fördert

In der Kita Atlantis in Ludwigsburg lernen Erzieherinnen von einer Kräuterpädagogin, wie kleine Naturmomente Achtsamkeit fördern und Kindern wie Erwachsenen guttun.
Von Sabine Baumert
Alarmanlage reißt Kornwestheimer aus dem Schlaf

Supermarkt in Kornwestheim „Ich werde verrückt“ – Alarmanlage reißt Anwohner immer wieder aus dem Schlaf

Ein Alarm eines Supermarktes in Kornwestheim bringt die Menschen in der Nachbarschaft zur Verzweiflung. In der Filiale haben sie bisher noch keine Hilfe erhalten. ﻿
Von Anne Rheingans
Baustellen in Bietigheim: Stau: Wo es rund um Bietigheim bald besser wird und wo Geduld gefragt ist

Baustellen in Bietigheim Stau: Wo es rund um Bietigheim bald besser wird und wo Geduld gefragt ist

Während eine Baustelle in Bietigheim-Bissingen länger bestehen bleibt als geplant, gibt es für eine andere Strecke gute Nachrichten. Das wird vor allem einen Stadtteil freuen.
Von Frank Ruppert
Schicksal in Gerlingen: Wieso muss eine schwerkranke Frau aus einer Obdachlosenunterkunft umziehen?

Schicksal in Gerlingen Wieso muss eine schwerkranke Frau aus einer Obdachlosenunterkunft umziehen?

Kerstin Hertfelder lebt in einer städtischen Unterkunft in Gerlingen. Nun hat die Stadt verfügt, dass sie umziehen muss. Unklar ist, wie die Frau das leisten soll.
Von Franziska Kleiner
Radverkehr in Ludwigsburg: ADFC will Fahrradbügel statt Parkplätzen am Arsenalplatz

Radverkehr in Ludwigsburg ADFC will Fahrradbügel statt Parkplätzen am Arsenalplatz

Nach der Umgestaltung gibt es am Ludwigsburger Arsenalplatz nur noch Parkplätze für Behinderte und E-Scooter. Dem örtlichen ADFC ist das immer noch zu viel – der Grund ist simpel.
Von Maximilian Kroh
Kultur in Ludwigsburg: Zum Totlachen? Die Grabowskis kommen in die Karlskaserne

Kultur in Ludwigsburg Zum Totlachen? Die Grabowskis kommen in die Karlskaserne

Die Grabowskis kommen für zwei Konzerte nach Ludwigsburg. Sie sind nicht nur Totengräber, sondern auch Sänger und Geschichtenerzähler.
Von Julia Amrhein
Weitere Artikel zu Ludwigsburg Soziales Antifa
 