Zum zweiten Mal innerhalb von knapp zwei Jahren finden am Mittwoch in den Niederlanden vorgezogene Parlamentswahlen statt. Ein Überblick zu den wichtigsten Fragen.
28.10.2025 - 08:20 Uhr
Zum zweiten Mal innerhalb von knapp zwei Jahren finden am Mittwoch in den Niederlanden vorgezogene Parlamentswahlen statt. Die von Anfang an instabile rechte Regierungskoalition war im Sommer am Streit über die Einwanderungspolitik zerbrochen. Ein Überblick zu den wichtigsten Fragen rund um die Wahl im Nachbarland: