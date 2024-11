Die gewaltsamen Proteste beim politischen Aschermittwoch der Grünen in Biberach sollen auch vor Gericht aufgearbeitet werden. Aus den ersten Terminen wird aber nichts.

red/dpa/lsw 08.11.2024 - 12:47 Uhr

Nach den gewaltsamen Ausschreitungen vor dem politischen Aschermittwoch der Grünen in Biberach an der Riß sind die ersten Prozesstermine aufgehoben worden. In zwei Fällen seien Einsprüche gegen Strafbefehle zurückgenommen worden, sagte ein Sprecher des Amtsgerichts Biberach.