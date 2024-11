In Biberach muss sich ein Mann wegen Landfriedensbruch verantworten. Es ist der erste Prozess zu den so genannten Aschermittwochskrawallen.

Eberhard Wein 14.11.2024 - 08:12 Uhr

Mit zweitägiger Verspätung startet am Donnerstagmorgen die prozessuale Aufarbeitung der gewaltsamen Proteste am Politischen Aschermittwoch der Grünen in Biberach. Von 8.45 Uhr an muss sich ein 40-jähriger Bauer und Lehrer vor dem Biberacher Amtsgericht unter anderem wegen Landfriedensbruch verantworten. Der Mann wehrt sich gegen einen Strafbefehl laut dem er wegen seiner Teilnahme an einer Blockade eines Begleitfahrzeugs von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir 80 Tagessätze á 40 Euro, also 3200 Euro bezahlen soll. Drei Zeugen sind geladen. Auf Reichsbürger-nahen Telegram-Kanälen wurde im Internet für eine „Prozessbeobachtung“ geworben.