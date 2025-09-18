Politischer Mord Matthias Erzberger: Opfer der rechten Hetze
Der Mann von der Schwäbischen Alb hat den Waffenstillstand von Compiègne unterschrieben. Rechtsterroristen meuchelten ihn. Vor 150 Jahren wurde Matthias Erzberger geboren.
Die Erinnerung an Matthias Erzberger ist überschattet von seinem gewaltsamen Tod. Er empfing ihn aus der Hand von Rechtsterroristen. Heinrich Tillessen und Heinrich Schulz – beide Veteranen des Ersten Weltkriegs und Mitglieder der putschistischen Brigade Ehrhardt – mordeten nicht auf eigene Rechnung, als sie am Vormittag des 26. August 1921 den früheren Finanzminister im Schwarzwald niederschossen. Erzbergers Reichstagskollege Carl Diez, auch er ein Abgeordneter der katholischen Zentrumspartei, entkam verletzt. Es war ein Fememord. Die Attentäter handelten im Auftrag der klandestinen „Organisation Consul“, auf deren Konto ein Jahr später auch der Mordanschlag auf Außenminister Walter Rathenau ging.