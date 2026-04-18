Politischer Streit in Leonberg Was darf eine Stadt kosten?
Die Debatte um eine Skater-Anlage zeigt den an Irrsinn grenzenden Bürokratismus, wirft aber auch grundsätzliche Fragen auf, meint Leonberger Redaktionsleiter Thomas K. Slotwinski.
Die Debatte um eine Skater-Anlage zeigt den an Irrsinn grenzenden Bürokratismus, wirft aber auch grundsätzliche Fragen auf, meint Leonberger Redaktionsleiter Thomas K. Slotwinski.
Blickt man aufs große Ganze, sind es vielleicht kleine Vorhaben. Doch sie können einiges über Qualität und Stimmung in einer Stadt aussagen. Wie viel sind diese sogenannten weichen Faktoren einer Kommune wert? Diese Diskussion wird in Leonberg gerade auf unterschiedlichen Ebenen geführt. Jüngstes Beispiel ist eine geplante Skater-Anlage neben dem Leobad, des wohl beliebtesten Freibads in der ganzen Gegend.