Polizei auf dem Volksfest Gibt es Polizisten, die keine Lust auf den Wasen haben?
Man liebt das Volksfest – oder man meidet es, weil man Menschenmengen und Bierzelte nicht mag. Haben Polizistinnen und Polizisten auch die Wahl?
Es ist nicht alles spaßig, was auf dem Wasen passiert. Wenn es besonders unlustig wird, kommt die Polizei ins Spiel: Schlägereien schlichten, aggressive Personen stoppen, Betrunkene einsammeln, auch das kann hier zum Alltag gehören, wenn sich die Karusselle drehen, die Achterbahn rast und die Mandeln mit Zucker im Kessel köcheln.