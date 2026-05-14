Eine 57-jährige Frau ist am Dienstag in Kirchheim (Kreis Esslingen) aus einer Klinik verschwunden.

Reporter: Petra Pauli (pep)

In Kirchheim (Kreis Esslingen) ist eine Frau verschwunden. Die Polizei sucht nun mit einem Foto nach ihr. Dem Polizeibericht zufolge wird die 57-jährige Annette S. bereits seit Dienstagvormittag vermisst. Sie soll gegen elf Uhr in einem unbeobachteten Moment eine Kirchheimer Fachklinik verlassen haben, in der sie untergebracht war. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Alle bisherigen Suchmaßnahmen verliefen ergebnislos.

 

Laut Polizei muss inzwischen davon ausgegangen werden, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Deshalb wird nun öffentlich nach ihr gefahndet. Annette S. ist etwa 158 Zentimeter groß und von korpulenter Statur. Sie hat kurze, schwarze Haare und braune Augen. Zuletzt war sie mit einem schwarzen T-Shirt und einer dunklen, kurzen Hose bekleidet.

Die 57-jährige Annette S. wird vermisst. Die Polizei sucht mit diesem Foto nach ihr. Foto: Polizei

Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-0 bei der Kriminalpolizeidirektion Esslingen oder unter der Telefonnummer 07021/501-0 beim Polizeirevier Kirchheim zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.