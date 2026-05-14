Eine 57-jährige Frau ist am Dienstag in Kirchheim (Kreis Esslingen) aus einer Klinik verschwunden.

Petra Pauli 14.05.2026 - 13:38 Uhr

In Kirchheim (Kreis Esslingen) ist eine Frau verschwunden. Die Polizei sucht nun mit einem Foto nach ihr. Dem Polizeibericht zufolge wird die 57-jährige Annette S. bereits seit Dienstagvormittag vermisst. Sie soll gegen elf Uhr in einem unbeobachteten Moment eine Kirchheimer Fachklinik verlassen haben, in der sie untergebracht war. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Alle bisherigen Suchmaßnahmen verliefen ergebnislos.