Die Polizei sucht nach einer 16-Jährigen, die seit Samstag aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Gauting (Bayern) vermisst wird. Sie könnte sich in Esslingen oder Stuttgart aufhalten.

Robert Korell 26.09.2025 - 15:58 Uhr

﻿ Die Polizei hat am Montag die Fahndung nach einer 16-Jährigen eingeleitet, die aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Gauting in Bayern verschwunden ist. Das Mädchen stammt aus Esslingen und könnte sich auch in Stuttgart aufhalten, berichtet die Polizei. Die Beamten haben deshalb auch in der Region eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet.