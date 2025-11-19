Immer öfter nutzen Einbrecher die frühe Dunkelheit. Wo sie im Rems-Murr-Kreis zuletzt zugeschlagen haben – und welche Spur sie hinterlassen haben.

Im Schutz der frühen Dunkelheit schlagen sie zu, manchmal aber auch schon am hellichten Tag. Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen im Rems-Murr-Kreis eine Spur aus aufgebrochenen Türen, durchwühlten Schränken und verunsicherten Anwohnern hinterlassen. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, ist die Zahl der Einbrüche zuletzt auffällig gestiegen – betroffen sind unter anderem Waiblingen, Weinstadt, Korb, Kernen und Urbach.

In Waiblingen wurden gleich zwei Einbrüche gemeldet: Im Wildtaubenweg hebelten Unbekannte am Dienstag zwischen 17.30 und 18.50 Uhr eine Wohnung auf und entwendeten Schmuck im vierstelligen Wert. Nur zwei Stunden zuvor – in einem anderen Viertel – stiegen Täter in ein Wohnhaus in der Finkenstraße ein und stahlen eine Louis-Vuitton-Brieftasche. Der Sachschaden: rund 1500 Euro.

Einbrüche in Weinstadt und Korb: Täter hinterlassen Schäden

Auch in Weinstadt-Beutelsbach wurde eingebrochen. Zwischen Sonntagabend und Dienstagmorgen verschafften sich Täter Zutritt zu einem Haus in der Gartenstraße. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar, der Schaden wird auf rund 2500 Euro beziffert. Währenddessen versuchten Einbrecher in Korb und in Kernen-Stetten, ebenfalls in Wohnhäuser einzudringen – beide Male scheiterten sie, hinterließen aber Sachschäden im dreistelligen Bereich.

In Urbach schlugen Unbekannte am Montag tagsüber zu – auch hier bleibt zunächst unklar, ob Beute gemacht wurde. Klar ist jedoch: Die Täter agieren dreist, schnell und offenbar gut vorbereitet.

Polizei ruft zu erhöhter Aufmerksamkeit auf

Die Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und ruft Zeugen auf, verdächtige Beobachtungen zu melden. Hinweise können bei den zuständigen Polizeidienststellen abgegeben werden – unter anderem beim Revier Waiblingen (07151/950422), Weinstadt (07151/65061), Kernen (07151/41798) und Schorndorf (07181/2040).

Der frühe Einbruch der Dunkelheit im Herbst spielt den Tätern in die Hände – und macht Prävention zur wichtigsten Waffe gegen die Einbrecher.