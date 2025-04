Schreck-Nachricht für viele Eltern und ihre Kinder in Duisburg: Wegen einer Bedrohungslage bleiben alle Gesamt- und Sekundarschulen am Montag geschlossen.

dpa 06.04.2025 - 22:32 Uhr

Duisburg - Wegen einer Bedrohungslage in Duisburg bleiben alle Sekundar- und Gesamtschulen in der Stadt am Montag geschlossen. Dies teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Duisburg der dpa am Abend mit. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.