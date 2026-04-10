Unbekannte haben 1000 Liter Heizöl in Weil der Stadt illegal entsorgt. Es ist nicht der erste Fall in den vergangenen Monaten, der die Polizei beschäftigt.
10.04.2026 - 10:56 Uhr
Unbekannte Umweltsünder haben am Donnerstag in Weil der Stadt rund 1000 Liter Heizöl verbotenerweise über die Abwasserkanalisation entsorgt. Laut dem Polizeibericht stellte ein Mitarbeiter der Kläranlage im Teilort Hausen gegen 9.35 Uhr die Verunreinigung im Zulaufbecken fest. Durch schnelles Handeln konnte eine Entsorgungsfirma das Heizöl aus dem Zulaufpumpwerk abpumpen, sodass ein Schaden an der Kläranlage verhindert wurde.