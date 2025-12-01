In Backnang kommt es am Samstagvormittag zu einem Unfall auf einem Zebrastreifen. Dabei wird eine Jugendliche verletzt.

Rems-Murr: Sascha Sauer (sas)

Bei einem Unfall am Samstag in der Stuttgarter Straße in Backnang (Rems-Murr-Kreis) wurde eine Jugendliche verletzt. Wie die Polizei berichtet, wollte die 14-Jährige gegen 11.20 Uhr die Stuttgarter Straße an einem Zebrastreifen überqueren. Eine 41-jährige VW-Fahrerin bemerkte die Jugendliche offenbar zu spät – sie erfasste mit ihrem Fahrzeug die 14-Jährige. 

 

Die Jugendliche kam glücklicherweise mit leichten Verletzungen davon und wurde noch an der Unfallstelle vom Rettungsdienst ambulant versorgt. Am Auto entstand nach aktuellem Stand kein Schaden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat das Polizeirevier Backnang übernommen.