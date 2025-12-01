In Backnang kommt es am Samstagvormittag zu einem Unfall auf einem Zebrastreifen. Dabei wird eine Jugendliche verletzt.

Sascha Sauer 01.12.2025 - 11:08 Uhr

Bei einem Unfall am Samstag in der Stuttgarter Straße in Backnang (Rems-Murr-Kreis) wurde eine Jugendliche verletzt. Wie die Polizei berichtet, wollte die 14-Jährige gegen 11.20 Uhr die Stuttgarter Straße an einem Zebrastreifen überqueren. Eine 41-jährige VW-Fahrerin bemerkte die Jugendliche offenbar zu spät – sie erfasste mit ihrem Fahrzeug die 14-Jährige.