Wegen einer Bombendrohung sind an der Grenze zur Schweiz Teile eines 24-Stunden-Flohmarkts und der Bahnhof gesperrt. Eine Gefahr besteht laut Polizei nicht, doch vieles bleibt unklar.

red/dpa/lsw 14.06.2026 - 09:27 Uhr

Wegen einer Bombendrohung sind ein 24-Stunden-Flohmarkt und der Bahnhof in Konstanz teilweise gesperrt. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, sind die Bereiche an der Grenze zu Kreuzlingen in der Schweiz am frühen Morgen evakuiert worden und seither gesperrt. Weil die Sperrung ebenfalls den Bahnhof betreffe, werde nun ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.