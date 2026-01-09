In den vergangenen Tagen sind drei hochwertige Autos aus derselben Garage in Gerlingen gestohlen worden. Die Fahrzeuge hatten eines gemeinsam.

Ludwigsburg: Franziska Kleiner (fk)

Gleich drei Fahrzeuge sind in den vergangen Tagen aus einer Garage in Gerlingen gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, standen der Sportwagen und die zwei SUV in einem Tiefgaragenkomplex in der Füllerstraße. Die SUV – ein Audi und ein Porsche – und der Sportwagen, ebenfalls ein Porsche, wurden in der Zeit zwischen Dienstag und Donnerstag dieser Woche entwendet.

 

Die Fahrzeuge waren allesamt mit Keyless-Go ausgestattet. Dabei handelt es sich um die Möglichkeit, ein Fahrzeug zu öffnen und zu starten, ohne den Schlüssel aktiv zu berühren, weil die entsprechenden Signale per Funk gesendet werden. Der Gesamtwert der Fahrzeuge liegt laut der Polizei im mittleren sechsstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach eventuellen Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08 00/ 1 10 02 25 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.