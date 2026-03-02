Lauter Krach reißt am frühen Sonntagmorgen einen Mann aus dem Schlaf. Als er aus dem Fenster in seinen Garten schaut, traut er seinen Augen nicht.

red/dpa/lsw 02.03.2026 - 16:19 Uhr

Mit einem gestohlenen Auto hat ein bislang Unbekannter einen Gartenzaun durchbrochen und ist im Vorgarten eines Hauses in Herbertingen (Kreis Sigmaringen) gelandet. Anschließend sei der Mann zu Fuß geflüchtet und habe den Wagen im Garten stehen lassen, teilte die Polizei mit. Beobachtet wurde er dabei von einem Bewohner des Hauses. Dieser wurde am Sonntagmorgen durch den lauten Krach aus dem Schlaf gerissen und rief die Polizei.