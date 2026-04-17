In der Herrenberger Innenstadt sind Einbrecher in ein Elektronikgeschäft eingedrungen und haben mehrere Geräte gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eddie Langner 17.04.2026 - 14:40 Uhr

Unbekannte sind am Mittwochabend in ein Elektronikgeschäft in der Straße „Bronntor“ in Herrenberg (Kreis Böblingen) eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, schlugen die Täter gegen 23.25 Uhr die Eingangstür des Geschäfts ein und verschafften sich so Zutritt. Im Verkaufsraum entwendeten sie mehrere Elektronikgeräte und flüchteten unerkannt. Weder der Wert des Diebesguts noch die Höhe des Sachschadens sind derzeit bekannt. Das Polizeirevier Herrenberg sucht Zeugen unter Telefon 0 70 32 / 2708-0 sowie über die E-Mail-Adresse herrenberg.prev@polizei.bwl.de.