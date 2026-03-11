Einbrecher im Herrenberger Andreae-Gymnasium. Die Polizei ermittelt, nachdem sich dort jemand unter anderem Zugang zum Lehrerzimmer verschafft hatte.

Eddie Langner 11.03.2026 - 15:25 Uhr

Nächtlicher Einbruch ins Andreae-Gymnasium in Herrenberg (Kreis Böblingen): Wie die Polizei berichtet, verschaffte sich ein unbekannter Täter zwischen Montagabend, 22 Uhr, und Dienstag, 6.10 Uhr, Zutritt in das Schulgebäude. Nach bisherigen Informationen bracht der Unbekannte zwei Schränke im Lehrerzimmer auf, entwendete daraus aber wohl nichts. An den beiden Schranktüren entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro.