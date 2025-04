Unbekannte haben ein Haus in Korntal-Münchingen durchsucht, sind aber am Dienstag offenbar ohne Beute von dannen gezogen. Die Kripo ermittelt.

Roland Böckeler 23.04.2025 - 12:42 Uhr

Unliebsamen Besuch haben Bewohner eines Hauses in der Hölderlinstraße in Korntal-Münchingen bekommen. Unbekannte hatten sich am Dienstag in der Zeit zwischen 15 und 18.15 Uhr gewaltsam Zutritt in das Haus verschafft, wie die Polizei meldet. Nachdem sie sämtliche Wohnräume durchsucht haben, ergriffen sie die Flucht – den jetzigen Erkenntnissen zufolge ohne Beute. Beim Einbruch entstand indes Schaden von rund 1000 Euro. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 0800 /110 02 25 zu melden.