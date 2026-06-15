Ein Mann hat versucht, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Zeugen sprachen ihn an, woraufhin er die Flucht ergriff. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Eddie Langner 15.06.2026 - 13:26 Uhr

Ein noch unbekannter Mann hat in der Nacht auf Samstag in Sindelfingen versucht, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Dabei wurde er jedoch von Zeugen angesprochen, woraufhin er die Flucht ergriff. Wie die Polizei berichtet, hatte sich der Unbekannte gegen 0.30 Uhr an dem Automaten in der Straße Sommerhofenpark zu schaffen gemacht. Er verwendete dabei wohl einen akkubetriebenen Winkelschleifer. Passanten wurden auf den Lärm aufmerksam und sprachen den Mann an. Dieser ergriff daraufhin die Flucht über die Seestraße in Richtung Stiftsstraße.