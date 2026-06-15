Ein Mann hat versucht, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Zeugen sprachen ihn an, woraufhin er die Flucht ergriff. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Böblingen: Edmund Langner (edi)

Ein noch unbekannter Mann hat in der Nacht auf Samstag in Sindelfingen versucht, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Dabei wurde er jedoch von Zeugen angesprochen, woraufhin er die Flucht ergriff. Wie die Polizei berichtet, hatte sich der Unbekannte gegen 0.30 Uhr an dem Automaten in der Straße Sommerhofenpark zu schaffen gemacht. Er verwendete dabei wohl einen akkubetriebenen Winkelschleifer. Passanten wurden auf den Lärm aufmerksam und sprachen den Mann an. Dieser ergriff daraufhin die Flucht über die Seestraße in Richtung Stiftsstraße.

 

Der Täter wird als korpulent mit Glatze und grauem Kapuzenpullover beschrieben. Die Höhe des Schadens am Automaten steht noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07031 / 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de.