Ein Koffer am Bachlauf, ein schrecklicher Geruch – Bauhof-Mitarbeiter entdecken eine Leiche. Wer ist es und was ist passiert? Eine Sonderkommission muss jetzt viele Fragen klären.
29.08.2025 - 12:26 Uhr
Filderstadt - Der süßlich-beißende Gestank aus dem Koffer muss bestialisch gewesen sein. Nach einem Hinweis haben Bauhof-Mitarbeiter am Stadtrand von Filderstadt in Baden-Württemberg das Gepäckstück kontrolliert und einen grausigen Fund gemacht: Im Koffer entdecken sie die Überreste eines Menschen. Die Leiche muss schon länger darin gelegen haben, denn sie ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft stark verwest und zum Teil bereits skelettiert.