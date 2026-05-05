Aufsitzrasenmäher und Benzinkanister weg - Unbekannte suchen mehrere Kleingartenanlagen heim. Sie erbeuten Gartengeräte und hinterlassen immense Schäden.
05.05.2026 - 16:53 Uhr
Nicht nur Besitzer von Schrebergärten sind nun wieder gern in ihren kleinen Erholungsgebieten aktiv - auch Kriminelle glauben offenkundig, dort Beute machen zu können. Zwischen Sonntagnachmittag und Montagnachmittag haben der Polizei zufolge unbekannte Täter auf Kleingartenanlagen nahe Renningen und Rutesheim ihr Unwesen getrieben.