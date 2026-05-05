Aufsitzrasenmäher und Benzinkanister weg - Unbekannte suchen mehrere Kleingartenanlagen heim. Sie erbeuten Gartengeräte und hinterlassen immense Schäden.

Nicht nur Besitzer von Schrebergärten sind nun wieder gern in ihren kleinen Erholungsgebieten aktiv - auch Kriminelle glauben offenkundig, dort Beute machen zu können. Zwischen Sonntagnachmittag und Montagnachmittag haben der Polizei zufolge unbekannte Täter auf Kleingartenanlagen nahe Renningen und Rutesheim ihr Unwesen getrieben.

Zum einen verschafften sich unliebsame Zeitgenossen zu mindestens vier Gartengrundstücken im Bereich Bolzegerten südlich der Bundesstraße 295 bei Renningen Zutritt. Dort machten sie sich an Schuppen und Gartenhütten zu schaffen, zwei Benzinkanister fehlen nach jetzigen Erkenntnissen. Der hinterlassene Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

In der Kleingartenanlage im Bereich des Friolzheimer Wegs im Gewann Burgfeld nahe Rutesheim wiederum suchten Unbekannte vermutlich gleich zehn Gartengrundstücke heim. Sie brachen mehrere Gartenhäuser auf und stahlen nach derzeitigem Ermittlungsstand drei Rasenmäher, zwei Aufsitzrasenmäher und verschiedene weitere Gartengeräte im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Der angerichtete Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Hinweise geben können, sollten sich entweder an den Polizeiposten in Renningen, Telefon 0 71 59 / 80 45-0, oder an den Polizeiposten Rutesheim, Telefon 0 71 52/9 99 10-0 wenden. Auch per E-Mail können sich Zeugen melden, an die Adresse leonberg.prev@polizei.bwl.de.