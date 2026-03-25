In Ulm geraten ein Radler und ein Rollerfahrer aneinander. Der eine zückt ein Gartenwerkzeug und schlägt zu. Jetzt ermittelt die Polizei wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

red/dpa/lsw 25.03.2026 - 15:41 Uhr

Weil er in Ulm einen Mann mit einem Gartenwerkzeug auf den Kopf geschlagen haben soll, ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft gegen einen unbekannten Radfahrer. Sie verdächtigen ihn den Angaben zufolge eines versuchten Tötungsdelikts. Der Angriff soll sich am Dienstag nahe dem Donaustadion zugetragen haben.