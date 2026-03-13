Die Polizei sucht nach Hinweisen zu einem Einbruch in Gerlingen vom Donnerstagabend. Im Bruhweg haben Unbekannte Schmuck und Bargeld gestohlen.

Marius Venturini 13.03.2026 - 16:27 Uhr

Bislang unbekannte Täter sind am Donnerstag zwischen 19.20 und 21.05 Uhr in ein Wohnhaus im Bruhweg in Gerlingen eingebrochen. Sie hatten die Terrassentür aufgehebelt und sich so Zutritt ins Innere des Gebäudes verschafft. Dort durchwühlten sie laut Polizeibericht die Wohnung und entwendeten Schmuck und Bargeld mit einem Wert von etwa 2500 Euro.