Nachdem eine Zwölfjährige aus Stuttgart-Ost seit Sonntag verschwunden war, gibt die Polizei am Dienstagabend Entwarnung: Das Mädchen wurde wohlbehalten aufgefunden. Was bislang bekannt ist.

Nach großer Aufregung und Sorge im Familien- und Bekanntenkreis einer Zwölfjährigen aus Stuttgart-Ost, die seit Sonntag als vermisst gemeldet war, kann das Umfeld des Mädchens nun wieder aufatmen. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion am Dienstagabend mitteilt, wurde die Zwölfjährige mittlerweile wieder wohlbehalten aufgefunden.

Laut Angaben eines Sprechers der Polizei Stuttgart trafen Beamte das Mädchen am Dienstagabend gegen 17.30 Uhr am Esslinger Bahnhof an. Ihr gehe es gut, so der Sprecher. Genauere Angaben zu den Hintergründen des Verschwindens und dem Verbleib der Zwölfjährigen seit Sonntag machte die Polizei am Abend jedoch noch nicht. Zuvor hatten bereits kroatische Medien übereinstimmend über das wieder aufgetauchte Mädchen berichtet.

Verschwinden schlug hohe Wellen

An der Suche nach dem Mädchen, das kroatische Wurzeln hat, hatte sich auch der kroatische Verein „Hrvati Stuttgart“ auf Social Media sowie zahlreiche Bekannte und Familienmitglieder beteiligt. Das Mädchen war zuletzt am Sonntag gegen 20.15 Uhr an ihrer Wohnadresse in der Nähe des Wagenburgtunnels im Stuttgarter Osten gesehen worden.

Die Polizei hatte sich in dem Fall zuletzt bedeckt gehalten. Das Bild der Zwölfjährigen, das in sozialen Netzwerken bereits vielfach geteilt wurde, veröffentlichten die Beamten nicht. Auch Zeugenhinweise waren nicht erbeten worden. Die Gründe für diese Vorgehensweise gaben die Ermittler bislang nicht preis.