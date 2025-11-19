Aktivisten, die sich gegen geplante Haushaltskürzungen einsetzten, haben sich am Mittwoch an einem Seil befestigt, das über den Karlsruher Marktplatz gespannt ist.

red/dpa 19.11.2025 - 08:47 Uhr

Zwei Aktivisten sind am Mittwochmorgen auf ein Hochseil am Karlsruher Marktplatz geklettert und haben damit einen Einsatz der Polizei ausgelöst. Die Männer befestigten sich und ein Fahrrad an dem Seil, erklärte ein Polizeisprecher. Aus Sicherheitsgründen wurde der Marktplatz daraufhin abgesperrt. Die zuständige Ordnungsbehörde der Stadt wurde informiert und muss nun über das weitere Vorgehen entscheiden.