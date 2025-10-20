Die Berliner Polizei ist bei einem Großeinsatz in Brandenburg. Zum Einsatz kommen ein Bagger und Bodenradar. Gibt es eine Verbindung zu einer seit 2019 Vermissten aus Neukölln?
20.10.2025 - 12:52 Uhr
Berlin - Die Berliner Polizei ist seit den späten Morgenstunden bei einem Großeinsatz in Tauche im brandenburgischen Landkreis Oder-Spree. Mehreren Medienberichten zufolge soll es einen Zusammenhang zum Fall der seit mehr als sechs Jahren verschwundenen Rebecca aus Berlin-Neukölln geben. "Das kann ich nicht bestätigen", sagte eine Sprecherin der Berliner Polizei der Deutschen Presse-Agentur, ergänzte allerdings: "Es handelt sich um ein Kapitaldelikt, bei dem seit sechs Jahren ermittelt wird."