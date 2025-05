Reiserecht und Profitipps Oh Schreck, der Koffer ist weg

Wenn der Koffer am Zielort nicht auftaucht, ist die Urlaubsstimmung schnell dahin. Was zu tun ist, wenn das Gepäck am Flughafen verloren geht, welche Rechte Reisende haben – und wie sich ein Verlust vermeiden lässt.