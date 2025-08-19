Mehr als 24.000 Haftbefehle sind in Baden-Württemberg offen. Die Polizei sucht dabei nicht nur nach Tatverdächtigen. Meistens geht es um etwas anderes.

Wer seine Gefängnisstrafe nicht antritt, eine Geldstrafe nicht zahlt oder gegen Bewährungsauflagen verstößt, den suchen die Behörden. 24.640 offene Haftbefehle sind laut dem Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg zum Stichtag 1. Juli im polizeilichen Informationssystem ausgeschrieben gewesen. Ein Jahr zuvor waren es rund 25.390.

Laut einer Sprecherin sollte man nicht zu viel in die Zahlen hineininterpretieren. Bei Stichtagserhebungen handele es sich immer nur um eine Momentaufnahme. Haftbefehle würden täglich vollstreckt, erklärte sie. „Gleichzeitig werden auch neue Haftbefehle erlassen und Personen zur Fahndung ausgeschrieben.“

Bei 3.000 der in diesem Juli offenen Haftbefehle ging es den Angaben zufolge um die Festnahme von Tatverdächtigen. In der deutlichen Mehrheit der Fälle - 21.640 - um Strafvollstreckung. Dabei soll eine Strafe durchgesetzt werden, wenn ein Urteil gegen einen Straftäter oder eine Straftäterin rechtskräftig wird.