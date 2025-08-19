Mehr als 24.000 Haftbefehle sind in Baden-Württemberg offen. Die Polizei sucht dabei nicht nur nach Tatverdächtigen. Meistens geht es um etwas anderes.
19.08.2025 - 08:00 Uhr
Wer seine Gefängnisstrafe nicht antritt, eine Geldstrafe nicht zahlt oder gegen Bewährungsauflagen verstößt, den suchen die Behörden. 24.640 offene Haftbefehle sind laut dem Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg zum Stichtag 1. Juli im polizeilichen Informationssystem ausgeschrieben gewesen. Ein Jahr zuvor waren es rund 25.390.